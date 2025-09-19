https://news.day.az/azerinews/1781612.html "Formula-2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində növbəti qəza baş verib Bakıda davam edən "Formula-2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində növbəti qəza qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, sıralama turunda "Art Grand Prix" pilotu Viktor Martins idarəetməni itirərək bolidini səddə çırpıb. Hadisə səbəbindən trasda qırmızı bayraq qaldırılıb və yarış müvəqqəti olaraq dayandırılıb.
