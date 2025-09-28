https://news.day.az/azerinews/1783846.html Messinin çıxış etdiyi "İnter Mayami"nin üç oyunluq seriyası başa çatıb MLS çərçivəsində "Toronto" futbol klubu öz meydanında Lionel Messinin çıxış etdiyi "İnter Mayami" komandasını sınağa çəkib. Trend-in məlumatına görə, "BMO Field" stadionunda baş tutan görüş 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Qonaqların yeganə qolunu Jordi Albanın ötürməsindən sonra Tadeo Allende vurub.
