Biləsuvarda ağır qəza - Ölən və yaralananlar var
Biləsuvar rayonunda ağır yol-nəqliyyat qəzası baş verib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Biləsuvar-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Arazbari kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
İlkin məlumata görə, "VAZ 2107" və "Mercedes" markalı minik avtomobillərinin toquşması nəticəsində ölən və yaralalanlar var.
Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.
