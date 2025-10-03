https://news.day.az/azerinews/1785348.html İşlədikləri şirkətin 180 minini mənimsədilər "Saloğlu Kommersiya" MMC-nin əməkdaşı olmuş üç nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Gülşən Xəlfəyeva, Nicat Həbibov və Məhəmməd Məmmədov şirkətin 179 min manatını mənimsəməkdə ittiham olunurlar. İstintaq müəyyən edib ki, cinayət yolu ilə qazanılmış həmin pullar leqallaşdırılıb.
