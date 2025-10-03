https://news.day.az/azerinews/1785393.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Danimarkaya işgüzar səfərindən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesdablarında Danimarkaya işgüzar səfərindən görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyevin Danimarkaya işgüzar səfəri (01-02.10.2025)".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Danimarkaya işgüzar səfərindən görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesdablarında Danimarkaya işgüzar səfərindən görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyevin Danimarkaya işgüzar səfəri (01-02.10.2025)".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре