Paytaxtın bu ərazisində küçəyə yerləşdirilən qurğular yığışdırılıb - FOTO
Nərimanov rayonu, Mirzəbala Məmmədzadə küçəsində ictimai iaşə obyektlərinin qarşısında yerləşdirilən dibçəklər və günlüklərin piyada səkisini zəbt edərək sakinlərin sərbəst hərəkətinə mane olması ilə bağlı daxil olmuş müraciətlər əsasında Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış keçirilib.
Komitədən Day.Az-a verilən xəbərə görə, baxış nəticəsində müəyyən edilib ki, küçədə quraşdırılan dibçəklər və günlüklər piyadaların təhlükəsiz və maneəsiz hərəkətinə ciddi çətinlik yaradır.
Bildirilir ki, Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə sözügedən qurğular yığışdırılıb və piyada səkisi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb.
