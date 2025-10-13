Bu BÜRCLƏR milyonçu olacaq
Ulduzlar bu dəfə bəzi bürclərin üzünə güləcək. Astroloqların proqnozlarına görə, gələn həftə bəzi bürclərin həyatında maliyyə baxımından böyük dəyişikliklər baş verə bilər.
Milli.Az xəbər verir ki, şans, uğur və gözlənilməz gəlir qapıları açılacaq.
1. Buğa (21 aprel - 20 may)
Buğa bürcü üçün uzun zamandır gözlənilən maddi rahatlıq dövrü gəlir. İş yerində və ya şəxsi layihələrdə qazanc artıracaq yeni imkanlar yaranacaq. Gözlənilməz gəlir və ya sərmayədən böyük qazanc mümkündür.
2. Qız (23 avqust - 22 sentyabr)
Qız bürcü insanları analitik düşüncə və səbir sayəsində uğur qazanacaq. Ulduzlar bu bürcə maddi sürprizlər və mükafatlar vəd edir. Əgər yaxın günlərdə yeni iş təklifi alsanız, tərəddüd etməyin.
3. Oğlaq (22 dekabr - 19 yanvar)
Oğlaqlar üçün maliyyə planlarının reallaşdığı dövr başlayır. Əvvəllər qoyulan zəhmətin bəhrəsi gələcək həftə görünəcək. İnvestisiya və ya daşınmaz əmlakla bağlı qazanc ehtimalı yüksəkdir.
4. Əqrəb (23 oktyabr - 21 noyabr)
Əqrəbləri maraqlı hadisələr gözləyir. Böyük bir şans qapısı açılır - bəlkə də lotereya, bəlkə də uğurlu bir müqavilə. Maliyyə vəziyyətinizdə ciddi irəliləyiş baş verə bilər.
5. Balıqlar (19 fevral - 20 mart)
Balıqlar üçün ilham və intuisiyanın həftəsidir. Gözlənilməz gəlir, yeni iş təklifi və ya layihədən gələn qazanc sayəsində gələn həftə maddi rahatlıq yaranacaq.
Astroloqların tövsiyəsi:
Gələn həftə ani qərarlar verməkdən çəkinməyin. Şans sizdən yanadır - amma ağıllı addım atmaq uğurun açarı olacaq.
Ola bilər ki, bu həftə ulduzların ən çox sevdiyi siz olasınız!
