Kartdan-karta pul köçürənlərin DİQQƏTİNƏ!
Günümüzdə bank kartlarından geniş istifadə olunması həm gündəlik həyatımızı asanlaşdırır, həm də belə maliyyə əməliyyatlarını rahat şəkildə həyata keçirə bilməyimizə kömək edir.
Zaman-zaman çoxumuz kart vasitəsilə müxtəlif məbləğlərdə pul köçürmələri etmişik. Amma bu əməliyyatların vergi öhdəliklərinə təsiri barədə düşünməmişik.
Xüsusilə kartla mütəmadi və iri məbləğli pul köçürmələri edən və ya qəbul edən şəxslər üçün vergi və ya cərimə ilə nəticələnə bilərmi?
Day.Az xəbər verir ki, hüquqşünas Əkrəm Həsənov Bizim.Media-ya bildirdi ki, əslində mütəmadi olaraq iri məbləğdə köçürmələr edən və ya alan şəxslər gəlirləri bəyan etməlidir.
"2005-ci ildə qanun qəbul olunmuşdu ki, məmurlar və onların ailə üzvləri gəlir bəyannaməsi verməlidirlər. İndiyə kimi o qanun tətbiq olunmur. Əgər məmurlara tətbiq olunmursa, adi vətəndaşa niyə olunsun? Vətəndaşdan köçürülən pulların mənbəyini soruşanda o, istənilən səbəb deyə bilər.
Məsələn, deyə bilər ki, borcum var idi, belə hissə-hissə qaytarırdım. Pul mənə babamdan, nənəmdən miras qalıb. Azərbaycanda gəlirlərin mənbəyini demək, gəlir və xərc bəyannaməsi vermək tələbi yoxdur. Marağa səbəb olar bəli, mənbə soruşula bilər.
Amma vətəndaş da min cür səbəb gətirə bilər".
Müqayisə üçün qeyd edək ki, Avropa və ABŞ-da iri və ya mütəmadi köçürmələr avtomatik olaraq nəzarətə düşür. Gəlirin mənbəyi bəlli deyilsə və ya bəyan olunmayıbsa, bu vergi və maliyyə araşdırmasına səbəb ola bilər. Məsələn ABŞ-da 10,000 dollar və ya daha çox nağd vəsaitin köçürülməsi zamanı banklar və maliyyə qurumları bu əməliyyatı Financial Crimes Enforcement Network-a (Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi) bildirirlər.
Banklar "Suspicious Activity Report" (Şübhəli Fəaliyyət Hesabatı) adlı hesabatla şübhəli əməliyyatları müvafiq orqanlara ötürürlər.
