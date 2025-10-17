Prezident İlham Əliyev Füzulinin işğaldan azad edilməsinin beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Zəfər Tariximiz: 17 Oktyabr 2020-ci il Füzuli".