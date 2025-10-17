https://news.day.az/azerinews/1788711.html Prezident İlham Əliyev Füzulinin işğaldan azad edilməsinin beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO Prezident İlham Əliyev Füzulinin işğaldan azad edilməsinin beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Zəfər Tariximiz: 17 Oktyabr 2020-ci il Füzuli".
Prezident İlham Əliyev Füzulinin işğaldan azad edilməsinin beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Zəfər Tariximiz: 17 Oktyabr 2020-ci il Füzuli".
