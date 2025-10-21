Telefonunuzda bu materiallar varsa, həbs oluna bilərsiniz - Vəkildən açıqlama
Telefonlarda saxlanması və istifadəsi cinayət məsuliyyəti doğura biləcək beş növ kontent açıqlanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Beynəlxalq vəkillər kollegiyasının üzvü, rusiyalı vəkil Denis Talızin bu barədə açıqlama verib.
O, qadağan olunmuş bir neçə növ məzmunu və onlarla bağlı riskləri sadalayıb.
Birinci risk lisenziyasız proqramlardan istifadədir. Talızinin sözlərinə görə bu, müəllif hüquqları sahibinin icazəsi olmadan və ya lisenziya şərtlərini pozaraq istifadə edilən pirat proqram təminatıdır. Əgər belə proqramlardan istifadənin miqyası böyükdürsə bu zaman Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 146-cı maddəsinə əsasən altı ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası tətbiq oluna bilər.
Vəkil bildirib ki, telefonda kütləvi yayım məqsədilə ekstremist materialların saxlanması da təhlükəlidir. Bu halda inzibati və ya cinayət məsuliyyəti istisna edilmir. Belə materiallara terrorizmin təbliğini və ya sosial, milli və dini nifrəti alovlandıran məzmunu aid etmək olar.
Nasist simvolları ilə bağlı məzmun da ayrıca cəzalandırılır. Belə simvolların və ya onlara oxşar işarələrin təbliği və nümayişi dörd ilədək azadlıqdan məhrumetmə ilə nəticələnə bilər.
Bundan başqa, oğurlanmış şəxsi məlumatlarla qanunsuz əməliyyatlar aparmaq on ilədək həbs cəzası ilə cəzalandırıla bilər.
Zərərli proqramların yaradılması və yayılması da cinayət məsuliyyəti doğurur.
Pornoqrafik materiallar da bu mövzuya daxildir və onlar da cinayət və ya inzibati məsuliyyətə səbəb ola bilər. Bu, xüsusilə uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı olduqda daha ciddi şəkildə cəzalandırılır.
