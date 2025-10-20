Sumqayıtın bəzi əraziləri qazı kəsildi

Sumqayıt şəhərinin 52-ci məhəllə, Novxanı bağları, Qurd dərəsi və Saray bağları yaşayış ərazilərinin qaz xəttində yaranan qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar 20.10.2025-ci il tarixdə saat 13:50-dən qaz təchizatı dayandırılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hazırda təmir-bərpa işləri görülür.
 