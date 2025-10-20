https://news.day.az/azerinews/1789461.html Sumqayıtın bəzi əraziləri qazı kəsildi Sumqayıt şəhərinin 52-ci məhəllə, Novxanı bağları, Qurd dərəsi və Saray bağları yaşayış ərazilərinin qaz xəttində yaranan qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar 20.10.2025-ci il tarixdə saat 13:50-dən qaz təchizatı dayandırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Sumqayıtın bəzi əraziləri qazı kəsildi
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hazırda təmir-bərpa işləri görülür.
