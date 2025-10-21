Bakının mərkəzində aləmi bir-birinə qatan maşınlar kimindir?

Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə yayılan videolar müzakirə mövzusuna çevrilib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, videoda UAZ avtomobillərinin Bakının mərkəzi küçələrində "aləmi bir-birinə qatması" əks olunub.

Videoların birində "Kamaz"la maşınları əzirlər, digərində "UAZ" bazarı yara-yara keçir.

Milli.Az-ın əldə etdiyi məlumata görə videolar film çəkilişindəndir. Belə ki, "Vivant" filminin hissələri paytaxtımızda lentə alınır.