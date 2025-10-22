https://news.day.az/azerinews/1789969.html Zirzəmidən tapılan körpənin valideynləri hələ də axtarılır Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün öncə Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev prospektində yerləşən binalardan birinin zirzəmisində körpə tapılıb. Day.Az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, həmin körpə Uşaq Nevroloji Sanatoriyasına köçürülüb. Bildirilib ki, zirzəmidə tapılan oğlan uşağının valideynləri hələ ki tapılmayıb.
