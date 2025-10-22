"Dostluq" kinoteatrın taleyi necə olacaq? - AÇIQLAMA
Ötən ilin sonunda restavrasiya ediləcəyi bildirilən "Dostluq" kinoteatrı ilə bağlı qərar verilib. Araşdırmalar nəticəsində bina qəzalı və bərpaya yararsız hesab edilib. 1952-ci ildə memar Məmməd Əliyevin layihəsi əsasında inşa edilən bu kinoteatr uzun müddət paytaxt sakinlərinin sevimli məkanlarından biri olub. Zaman keçdikcə bina istismar müddətini bitirib və 2017-ci ildə özəlləşdirilib. Bir il əvvəl binanın söküləcəyi və yerində başqa çoxmərtəbəli binanın tikilməsi xəbərləri yayılsa da Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi bu xəbərləri təkzib edib.
Tarixi kinoteatrın taleyi necə olacaq?
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdiri Rahibə Əliyeva bildirib ki, FHN və digər mütəxəssislərin binaya baxış zamanı binanın yararsız olduğu məlum olub:
"Binada çatlar çox qalındır. Bərpası isə böyük maddi xərc tələb edir".
Məsələ ilə bağlı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən bildirildi ki, sözügedən binanın yerləşdiyi küçədən hər hansı söküntü və tikinti işlərinin aparılması ilə bağlı müraciət daxil olmayıb.
Bu da o deməkdir ki, kinoteatrın taleyi hələ də qeyri-müəyyəndir.
