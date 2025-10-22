Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi ABŞ-yə səfər edəcək

ABŞ Administrasiyası Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi, Baş nazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səuddanın Ağ Evə gəlişinə hazırlaşır.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, əfər noyabrın 17-19-na planlaşdırılıb.

 

Hazırda Prezident Donald Tramp və vəliəhd şahzadənin səfər zamanı imzalaya biləcəkləri sazişlər paketinin hazırlanması üzərində iş gedir.