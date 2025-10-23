https://news.day.az/azerinews/1790231.html Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə kəndinə çatıb - FOTO Oktyabrın 23-də Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə yola düşən növbəti köç karvanı ünvana çatıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə bu mərhələdə 12 ailə olmaqla, 55 nəfər keçmiş məcburi köçkün gəlib.
Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə kəndinə çatıb - FOTO
Oktyabrın 23-də Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə yola düşən növbəti köç karvanı ünvana çatıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə bu mərhələdə 12 ailə olmaqla, 55 nəfər keçmiş məcburi köçkün gəlib.
Köç karvanı respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarətdir.
