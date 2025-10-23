Bu şəxslər üçün vergi güzəştinin müddəti artırılır

Azərbaycanda media subyektləri üçün vergi güzəştinin müddəti artırılır.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Layihədə bildirilib ki, media subyektləri üçün 2029-cu il yanvarın 1-dək vergi güzəşti tətbiq ediləcək.