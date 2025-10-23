https://news.day.az/azerinews/1790282.html Bu şəxslər üçün vergi güzəştinin müddəti artırılır - RƏSMİ Azərbaycanda media subyektləri üçün vergi güzəştinin müddəti artırılır. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb. Layihədə bildirilib ki, media subyektləri üçün 2029-cu il yanvarın 1-dək vergi güzəşti tətbiq ediləcək.
Bu şəxslər üçün vergi güzəştinin müddəti artırılır - RƏSMİ
Azərbaycanda media subyektləri üçün vergi güzəştinin müddəti artırılır.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihədə bildirilib ki, media subyektləri üçün 2029-cu il yanvarın 1-dək vergi güzəşti tətbiq ediləcək.
