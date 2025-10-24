https://news.day.az/azerinews/1790485.html Sahibə Qafarova Alen Simonyanla görüşündən danışdı Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova oktyabrın 21-də Cenevrədə Parlamentlərarası İttifaqın 151-ci Assambleyası çərçivəsində Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Alen Simonyan ikitərəfli görüşündən danışıb. Day.Az xəbər verir ki, spiker bu barədə Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında bəhs edib.
Sahibə Qafarova Alen Simonyanla görüşündən danışdı
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova oktyabrın 21-də Cenevrədə Parlamentlərarası İttifaqın 151-ci Assambleyası çərçivəsində Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Alen Simonyan ikitərəfli görüşündən danışıb.
Day.Az xəbər verir ki, spiker bu barədə Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında bəhs edib.
Sədr bildirib ki, görüş konstruktiv dialoq şəraitində keçib:
"Vaşinqton sammitində əldə olunmuş razılaşmaları və münasibətlərin normallaşması üzrə görülən tədbirlərin vacibliyi qeyd edilib".
