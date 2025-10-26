Məşhur türk müğənninin səsi BATDI
Türkiyəli məşhur müğənni Berdan Mardini səs telləri əməliyyatı keçirib.
Qafqazinfo-ın xəbərinə görə, Mardini sosial media paylaşımı ilə vəziyyəti haqqında məlumat verib.
O bildirib ki, bir müddətdir danışa bilmir, amma sağlamlıq vəziyyəti nəzarət altındadır.
Mardini təxminən 5 gündür səsini istifadə edə bilmədiyini açıqlayıb.
"Dəyərli izləyicilərim, təxminən 5 gündür səs tellərimdə keçirilmiş əməliyyat səbəbi ilə danışa bilmirəm. Allahın izni ilə 30 oktyabrda müayinə olunacağam. Ondan sonra yavaş-yavaş sağalacağıma ümid edirəm.
Bu müddət ərzində yalnız yaza bilirəm, bir çox işimi belə ləğv etdim. Allah heç kimə sağlamlıq problemi verməsin, xüsusilə də bu, onun əsas gəlir mənbəyidirsə... Danışa bilməmək çox çətindir".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре