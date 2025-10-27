https://news.day.az/azerinews/1791255.html Bu ölkə Türkiyə vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv edir Monteneqro Türkiyə vətəndaşları üçün qüvvədə olan vizasız rejimi dayandırmaq niyyətindədir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli KİV-ləri məlumat yayıb. Məlumata görə, buna səbəb kimi son illərdə ölkədə Türkiyə vətəndaşları ilə bağlı zorakılıq hadisələrinin sayının artması göstərilir.
