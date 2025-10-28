https://news.day.az/azerinews/1791317.html Vətən müharibəsi iştirakçısı onkoloji xəstəlikdən vəfat etdi Şəmkirdə Vətən müharibəsi iştirakçısı dünyasını dəyişib. Milli.Az-ın məlumatına görə, 2001-ci il təvəllüdlü Vətən müharibəsi iştirakçısı Asif Abbasov uzun sürən onkoloji xəstəlik səbəbindən vəfat edib. Mərhum veteran Şəmkir rayonunda torpağa tapşırılıb.
