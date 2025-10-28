Vətən müharibəsi iştirakçısı onkoloji xəstəlikdən vəfat etdi

Şəmkirdə Vətən müharibəsi iştirakçısı dünyasını dəyişib.

Milli.Az-ın məlumatına görə, 2001-ci il təvəllüdlü Vətən müharibəsi iştirakçısı Asif Abbasov uzun sürən onkoloji xəstəlik səbəbindən vəfat edib.

Mərhum veteran Şəmkir rayonunda torpağa tapşırılıb.