https://news.day.az/azerinews/1791368.html Azərbaycanda əli avtomatlı şəxslər 62 baş qoyunu oğurladı - Sahibi kövrəldi - ANBAAN VİDEO Silahlı şəxslər 62 baş xırdabuynuzlu heyvanı oğurlayıb. 70-dək südəmər quzu anasız qalıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Göygölün Hacıməlik qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən kəndli fermer təsərrüfatında baş verib. Hadisə vaxtı gözətçi yatdığına görə, oğruların gəlməyindən xəbəri olmayıb. Quzular hazırda əl ilə yemlənir.
Azərbaycanda əli avtomatlı şəxslər 62 baş qoyunu oğurladı - Sahibi kövrəldi - ANBAAN VİDEO
Silahlı şəxslər 62 baş xırdabuynuzlu heyvanı oğurlayıb. 70-dək südəmər quzu anasız qalıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Göygölün Hacıməlik qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən kəndli fermer təsərrüfatında baş verib.
Hadisə vaxtı gözətçi yatdığına görə, oğruların gəlməyindən xəbəri olmayıb.
Quzular hazırda əl ilə yemlənir. Lakin belə davam etsə onların tələf olmaq təhlükəsi var.
Məsələ ilə bağlı DİN Mətbuat xidmətindən bildirildi ki oğurluq faktlı ilə bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanlıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре