https://news.day.az/azerinews/1791856.html Qeyri-sabit hava şəraiti nə vaxtadək davam edəcək? - RƏSMİ Xəbər verdiyimiz kimi, ölkə ərazisində hava kəskin dəyişib. Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yağıntılar bəzi yerlərdə leysan xarakterli və intensivdir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağır, yağan qarın hündürlüyü Qrızda (Quba) 10, Şahdağ və Xınalıqda (Quba) 8, Laza (Qusar) və Kəlbəcərdə 3 sm-dir.
Qeyri-sabit hava şəraiti nə vaxtadək davam edəcək? - RƏSMİ
Xəbər verdiyimiz kimi, ölkə ərazisində hava kəskin dəyişib.
Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yağıntılar bəzi yerlərdə leysan xarakterli və intensivdir.
Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağır, yağan qarın hündürlüyü Qrızda (Quba) 10, Şahdağ və Xınalıqda (Quba) 8, Laza (Qusar) və Kəlbəcərdə 3 sm-dir.
Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı və küləkli hava şəraitinin oktyabrın 30-u axşamadək davam edəcəyi, 31-də hava şəraitinin sabit, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре