Bu rayonun icra başçısı saxlanıldı

Balakən Rayon İcra Hakimiyyətində əməliyyat keçirilir.
Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, əməliyyat Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən həyata keçirilir.
Korrupsiya hüquqpozmaları və vəzifə cinayətləri ilə bağlı keçirilən əməliyyat çərçivəsində rayonun icra başçısı İslam Rzayevin və bir neçə digər rəsmi şəxsin saxlanıldığı bildirilir.
