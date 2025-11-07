https://news.day.az/azerinews/1793731.html Qadın sobanın üstünə yıxılaraq yandı Biləsuvarda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə dünən rayon ərazisində Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlərin məskunlaşması üçün inşa edilmiş 8 saylı qəsəbədə qeydə alınıb.
Belə ki, Məkurə Cavanşir qızı Gülənova sobanın üzərinə yıxılaraq müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. O, hadisə yerində vəfat edib.
Faktla bağlı Cəbrayıl Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
