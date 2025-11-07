Qadın sobanın üstünə yıxılaraq yandı

Biləsuvarda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə dünən rayon ərazisində Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlərin məskunlaşması üçün inşa edilmiş 8 saylı qəsəbədə qeydə alınıb.

Belə ki, Məkurə Cavanşir qızı Gülənova sobanın üzərinə yıxılaraq müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. O, hadisə yerində vəfat edib.

Faktla bağlı Cəbrayıl Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.