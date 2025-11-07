Baş leytenant Vaqif Qurbanova Milli Qəhrəmanı adı verilib

Baş leytenant Qurbanov Vaqif Bəxtiyar oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq Sərəncam imzalayıb.

Qeyd edək ki, Vaqif Qurbanov Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ilk hərbi təyyarəçisidir. O, 1992-ci iyunun 13-də şəhid olub.