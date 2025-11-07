https://news.day.az/azerinews/1793875.html Baş leytenant Vaqif Qurbanova Milli Qəhrəmanı adı verilib Baş leytenant Qurbanov Vaqif Bəxtiyar oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq Sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Vaqif Qurbanov Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ilk hərbi təyyarəçisidir.
Baş leytenant Vaqif Qurbanova Milli Qəhrəmanı adı verilib
Baş leytenant Qurbanov Vaqif Bəxtiyar oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq Sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, Vaqif Qurbanov Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ilk hərbi təyyarəçisidir. O, 1992-ci iyunun 13-də şəhid olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре