https://news.day.az/azerinews/1793780.html Dişi ağrıyan 31 yaşlı baş redaktor vəfat etdi "Technote.az" saytının baş redaktoru 31 yaşlı Emil Nəcəfov vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Fərid Pərdəşünas sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. O qeyd edib ki, Emil Nəcəfov bir müddətdir diş ağrısından əziyyət çəkirmiş.
