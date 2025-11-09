DTX-nin rəsmi "Youtube" səhifəsində Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı paylaşım edilib

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəsmi "Youtube" səhifəsində 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı paylaşım edilib.

Day.Az həmin paylaşımı təqdim edir.