İlqar Mikayıloğlunun ailəsində xoş gün - FOTO Tela-aparıcı İlqar Mikayıloğlunun ailəsində xoş gün olub. Day.Az xəbər verir ki, o, oğlu Mikayıla toy mərasimi keçirib.. Sosial şəbəkdə yayılan görüntülər marağa səbəb olub.
