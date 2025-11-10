İlqar Mikayıloğlunun ailəsində xoş gün

Tela-aparıcı İlqar Mikayıloğlunun ailəsində xoş gün olub.

Day.Az xəbər verir ki, o, oğlu Mikayıla toy mərasimi keçirib..

Sosial şəbəkdə yayılan görüntülər marağa səbəb olub.