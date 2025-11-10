https://news.day.az/azerinews/1794457.html Çay evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb Suraxanı rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, rayon ərazisində yerləşən çay evlərinin birindən 2000 manat dəyərində məişət əşyaları oğurlanıb.
Suraxanı rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.
Daxili İşlər Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, rayon ərazisində yerləşən çay evlərinin birindən 2000 manat dəyərində məişət əşyaları oğurlanıb.
Suraxanı RPİ 30-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 30 yaşlı X.Abdullayev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Ondan psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkarlanıb.
Araşdırma aparılır.
