Çay evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Suraxanı rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, rayon ərazisində yerləşən çay evlərinin birindən 2000 manat dəyərində məişət əşyaları oğurlanıb.

 

Suraxanı RPİ 30-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 30 yaşlı X.Abdullayev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Ondan psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkarlanıb.

Araşdırma aparılır.