Şəkidə birmərtəbəli ev yanıb

Şəki şəhərində yanğın baş verib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Şəki şəhərində ümumi sahəsi 120 m² olan birmərtəbəli, 4 otaqlı evin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 60 m² sahədə yanıb.

Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.