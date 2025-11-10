https://news.day.az/azerinews/1794498.html Şəkidə birmərtəbəli ev yanıb Şəki şəhərində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Şəki şəhərində ümumi sahəsi 120 m² olan birmərtəbəli, 4 otaqlı evin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 60 m² sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
