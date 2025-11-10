https://news.day.az/azerinews/1794513.html Azərbaycan üzgüçüsü İslamiadada gümüş medal qazanıb Azərbaycan üzgüçüsü Ramil Əlizadə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərində keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb. Day.Az xəbər verir ki, idmançı 200 metr məsafəyə kəpənək üsulla üzmə yarışında 2.01.16 nəticə ilə 2-ci olub.
Azərbaycan üzgüçüsü İslamiadada gümüş medal qazanıb
Azərbaycan üzgüçüsü Ramil Əlizadə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərində keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
Day.Az xəbər verir ki, idmançı 200 metr məsafəyə kəpənək üsulla üzmə yarışında 2.01.16 nəticə ilə 2-ci olub.
Bununla da Azərbaycan üzgüçülərinin İslamiadada qazandığı medalların sayı 3-ə çatıb. Daha əvvəl Süleyman İsmayılzadə 1500 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə, Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığması isə 4x200 metr məsafəyə sərbəst üsulla estafet yarışında bürünc mükafata sahib çıxıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре