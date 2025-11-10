Boksçumuz İslamiadada qızıl medal qazanıb

Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərində keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində boks yarışları davam edir.

Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 80 kiloqram çəki dərəcəsində döyüşən Səidcəmşid Cəfərov bu gün final görüşünə çıxıb.

İdmançımız türkiyəli Sultan Osmanlı ilə üz-üzə gəlib.

Təmsilçimiz bu görüşdə qalib gələrək qızıl medala sahib çıxıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan idmançılarının da iştirak etdiyi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi noyabrın 21-də keçiriləcək.