Klinikada iynə vurulan 72 yaşlı qadın öldü

Sumqayıtda klinikaların birində ölüm qeydə alınıb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün saat 11 radələrində şəhərdəki 45-ci məhəllənin ərazisində yerləşən 3 saylı Ailə Sağlamlıq Klinikasında baş verib.

Belə ki, Sumqayıt sakini 1953-cü il təvəllüdlü Nigar Ağabəy qızı Babaxanova klinikada ona vurulan iynənin təsirindən vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.