https://news.day.az/azerinews/1797985.html Klinikada iynə vurulan 72 yaşlı qadın öldü Sumqayıtda klinikaların birində ölüm qeydə alınıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün saat 11 radələrində şəhərdəki 45-ci məhəllənin ərazisində yerləşən 3 saylı Ailə Sağlamlıq Klinikasında baş verib.
Belə ki, Sumqayıt sakini 1953-cü il təvəllüdlü Nigar Ağabəy qızı Babaxanova klinikada ona vurulan iynənin təsirindən vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
