https://news.day.az/azerinews/1798081.html Bakıda avtomobilin yanma anının VİDEOSU Bakı şəhəri, Nizami rayonu, H.Əliyev prospektində avtomobil yanğını qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə prospektin hərəkətin sıx olduğu hissəsində baş verib. Yanğının baş vermə səbəbi məlum deyil. Yanğın FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb.
