https://news.day.az/azerinews/1798271.html Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının Media Forumu keçirilir - FOTO Bakıda türkdilli dövlətlərin media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığını möhkəmləndirmək məqsədilə Türk Dövlətləri Təşkilatının Media Forumu keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, Forum çərçivəsində iki panel sessiyanın keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Day.Az xəbər verir ki, Forum çərçivəsində iki panel sessiyanın keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Panel sessiyaları "Müasir dövrdə artan qlobal informasiya təhdidlərinə qarşı dayanıqlı və preventiv addımlar: Türk dövlətlərinin media ekosistemi nümunəsində" və "Rəqəmsal media mühitində TDT-yə üzv dövlətlərin qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanları" mövzularına həsr olunacaq.
