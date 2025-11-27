https://news.day.az/azerinews/1798332.html “Nyukasl” UEFA-ya şikayət ünvanlayacaq İngiltərənin "Nyukasl" klubu UEFA-ya rəsmi şikayət ünvanlayacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, buna Fransa polisinin klubun azarkeşlərinə qarşı ədalətsiz münasibəti səbəb olub.
“Nyukasl” UEFA-ya şikayət ünvanlayacaq
İngiltərənin "Nyukasl" klubu UEFA-ya rəsmi şikayət ünvanlayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, buna Fransa polisinin klubun azarkeşlərinə qarşı ədalətsiz münasibəti səbəb olub.
İngiltərə təmsilçisi təhlükəsizlik qüvvələrinin bu davranışını kəskin pisləyib və güc tətbiqinin lüzumsuz olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edək ki, "Marsel"in 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan görüşdən sonra "Nyukasl" 9 xalla 11-ci, Fransa klubu isə 6 xalla 21-ci pillədə qərarlaşıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре