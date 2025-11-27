https://news.day.az/azerinews/1798374.html Bu ərazilərdə qaz olmayacaq Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu barədə Day.Az-a SOCAR-ın "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bu ərazilərdə qaz olmayacaq
Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.
Bu barədə Day.Az-a SOCAR-ın "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, təmir-quraşdırma işlərinin aparılması məqsədilə 28 noyabr saat 10:00-dan etibarən Suraxanı və Yasamal rayonlarında bir sıra ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре