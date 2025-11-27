Bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.

Bu barədə Day.Az-a SOCAR-ın "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, təmir-quraşdırma işlərinin aparılması məqsədilə 28 noyabr saat 10:00-dan etibarən Suraxanı və Yasamal rayonlarında bir sıra ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.