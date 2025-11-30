https://news.day.az/azerinews/1798934.html Azərbaycanda 6 aylıq körpə iynədən öldü Cəlilabadda 6 aylıq körpənin ölümü qeydə alınıb. Day.Az-ın məlumatına görə, rayon sakini, Amiq Mirzəyevin səhhətində problem yaranan 6 aylıq övladı Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb. Körpəni müayinə edən həkim ona iynə vurub. Valideynin sözlərinə görə, iynədən sonra körpənin vəziyyəti daha da ağırlaşıb.
