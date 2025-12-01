Azərbaycan və Rumıniya arasında əməkdaşlıq bütün sahələrdə əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib – Səfir
Azərbaycan və Rumıniya arasında əməkdaşlıq bütün sahələrdə əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib. Ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 700 milyon ABŞ dolları təşkil edir.
Trend-in məlumatına görə, bunu Rumıniyanın Azərbaycandakı səfiri Vasile Soare Rumıniyanın Milli Gününə və həsr olunmuş tədbirdə deyib.
Vasile Soare vurğulayıb ki, 2009-cu ildə Rumıniya Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayan ilk Avropa İttifaqına üzv dövlət olub.
"İki ölkə arasında əməkdaşlıq siyasi, diplomatik, iqtisadi, energetika, nəqliyyat, mədəniyyət və təhsil sahələrində əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib", - səfir əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, birgə iqtisadi komissiya ticarət dövriyyəsinin artmasına töhfə verir və Azərbaycan-Gürcüstan-Rumıniya-Macarıstan "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi alternativ mənbələrdən əldə olunan enerjinin Avropa bazarına ötürülməsinə yönəlib.
