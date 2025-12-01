Azərbaycanda bu müəllimlərin maaşı artırıldı - RƏSMİ
Dekabrın 1-də Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində (ADNSU) Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilib. İclasda rektor Rüfət Əzizovun təqdimatı əsasında professor-müəllim heyətinin əməkhaqlarının artırılması barədə qərar qəbul olunub.
Day.Az modern.az-a istinadla xəbər verir ki, yeni qərara əsasən əməkhaqqılareda aşağıdakı kimi dəyişiklik edilib.
Dekan, kafedra müdiri, dosent, baş müəllim və müəllimlərin maaşı 15-20%,
Tyutorların maaşı 33%,
Laborantların maaşı 20% artırılıb.
Artımdan sonra əməkhaqları belə olacaq:
Professor - 2150 AZN
Dosent - 1700 AZN
Baş müəllim - 1500 AZN
Müəllim - 1350 AZN
Universitetdə əlavə olaraq elmi nəticələrə əsaslanan differensial əmək haqqı sistemi də tətbiq olunur. 2025-ci ildə 270 nəfər bu sistemdən faydalanıb.
Artırılmış maaşlar əməkdaşlara 1 yanvardan etibarən ödəniləcək.
