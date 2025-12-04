https://news.day.az/azerinews/1799932.html ABŞ-də güclü zəlzələ oldu ABŞ-nin Nevada ştatında 5,9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatında deyilir. Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Daytondan 6 km şərqdə müəyyən edilib. Zəlzələnin ocağı 8 km dərinlikdə yerləşib. Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
