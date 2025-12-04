ABŞ-də güclü zəlzələ oldu

ABŞ-nin Nevada ştatında 5,9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatında deyilir.

Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Daytondan 6 km şərqdə müəyyən edilib. Zəlzələnin ocağı 8 km dərinlikdə yerləşib.

Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.