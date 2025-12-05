https://news.day.az/azerinews/1800180.html Azərbaycanda biznes dürüstlüyünə əsaslanan “Özünüqiymətləndirmə” sistemi tətbiq ediləcək Azərbaycanda etibarlı tərəfdaşlar üçün biznes dürüstlüyünə əsaslanan "Özünüqiymətləndirmə" sistemi tətbiq ediləcək. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.
Dövlət Gömrük Komitəsi 2026-2028-ci illərdə İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə biznes dürüstlüyünə əsaslanan "Özünüqiymətləndirmə" sisteminin formalaşdırılması üçün beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və biznes dürüstlüyünə əsaslanan "Özünüqiymətləndirmə" sisteminin qurulmasını həyata keçirəcək.
