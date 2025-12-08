"İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə - 2025"in açılış mərasimində kreativ pavilyonlar və rəngarəng ekspozisiyalar təqdim olunub - FOTO
Bakı Konqres Mərkəzində "İƏT-in Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə - 2025"in rəsmi açılış mərasimi baş tutub. Mərasimdən dərhal sonra yüksək səviyyəli qonaqlar və iştirakçı ölkələrin mədəniyyət nazirləri bu il beynəlxalq diqqətin əsas mərkəzinə çevrilmiş festivalın əsas sərgi məkanlarını nəzərdən keçirməyə başlayıblar.
Trend xəbər verir ki, tədbirdə 50-dən çox ölkənin nümayəndələri - nazirlik rəhbərləri, beynəlxalq qurumların nümayəndələri, tanınmış mədəniyyət, incəsənət və elm xadimləri iştirak edirlər. Ümumi qonaq sayı beş min nəfəri ötüb.
Rəsmi çıxışlardan sonra Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli, İƏT-in baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Tariq əl-Bahit, Pakistanın milli irs və mədəniyyət naziri Auranqzeb Xan Hiçi, Misirin mədəniyyət naziri Əhməd Fuad Əbdüsselam Hanno, Liviyanın mədəniyyət naziri Mabruka Tuffi Usman Aoki, Fələstinin mədəniyyət naziri İmad əd-Din Həmdan və Türkiyənin mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Nadir Alpaslan ilə birlikdə Yaradıcılıq Həftəsi çərçivəsində təqdim olunan ekspozisiyalarla tanış olublar.
Nazirlər festivalın əsas sərgilərini ziyarət ediblər.
Marşrutun ilk dayanacaqlarından biri gənc rəssamların instalyasiyalarının, sənət nümunələrinin, dekorativ-tətbiqi sənət işlərinin və yaradıcı kollektivlərin emalatxanalarının təqdim olunduğu geniş miqyaslı "Yaradıcılıq kəndi" (Creative Village) sərgisi olub.
Daha sonra nümayəndə heyəti dizayn, kino, moda, rəqəmsal incəsənət, animasiya və yeni texnologiyalar sahələrində onlarla layihəni bir araya gətirən MYEXPO- Mədəni və Kreativ Sənayelər Sərgisini ziyarət edib. Burada qonaqlar Azərbaycanlı və xarici müəlliflər tərəfindən təqdim olunan innovativ həllərə və startaplara xüsusi maraq göstəriblər.
IRCICA ilə birgə hazırlanan islam xəttatlığı ekspozisiyası da böyük maraq doğurub. Nazirlər ənənəvi incəsənət növlərinin qorunmasının və onların müasir vizual mədəniyyətə inteqrasiyasının vacibliyini qeyd ediblər.
Daha sonra nümayəndə heyəti "I2C" startap sərgisinə, "Omarket" (Orient Film Market) kino bazarına, "AI4Art" yaradıcılıq laboratoriyasına, eləcə də İslam dünyasının mədəniyyət sahəsi üçün nəzərdə tutulmuş texnoloji həllərin təqdim edildiyi "4SIM Talks" və "CulTech" zonalarına baxış keçirib. Hər bir pavilyon qonaqlara kreativ iqtisadiyyatın inkişafında yeni yanaşmaları təqdim edən təqdimatlarla müşayiət olunub.
Axşam "Oriental Fashion Show" nümayiş olunacaq, burada İslam dünyasının müxtəlif ölkələrindən olan dizaynerlərin ənənələri və müasir moda tendensiyalarını birləşdirən kolleksiyaları təqdim ediləcək.
Festivalı ilk dəfə qəbul edən Azərbaycan, İƏT ölkələrinin mədəni müxtəlifliyinin və yaradıcılıq potensialının nümayişinə xüsusi diqqət yetirib- məhz buna görə sərgi məkanları günün əsas platformalarına çevrilib. Burada İslam dünyasının mədəniyyətinə müasir baxış təklif edən rəssamların, dizaynerlərin, ustaların və texnoloji komandaların işləri sərgilənir.
