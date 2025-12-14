Rusiya Moskvanın bu hava limanları

Moskvanın Domodedovo və Jukovski hava limanlarında müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib.

Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə Rusiya Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin ("Rosaviasiya") mətbuat katibi Artyom Korenyako məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu məhdudiyyətlər uçuş təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruridir.