https://news.day.az/azerinews/1802340.html Rusiya Moskvanın bu hava limanları bağlandı Moskvanın Domodedovo və Jukovski hava limanlarında müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə Rusiya Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin ("Rosaviasiya") mətbuat katibi Artyom Korenyako məlumat yayıb. Məlumata görə, bu məhdudiyyətlər uçuş təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruridir.
Rusiya Moskvanın bu hava limanları bağlandı
Moskvanın Domodedovo və Jukovski hava limanlarında müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib.
Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə Rusiya Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin ("Rosaviasiya") mətbuat katibi Artyom Korenyako məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu məhdudiyyətlər uçuş təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruridir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре