Saatlıq iş rejimi olacaq - Maaşlar fərqli hesablanacaq - AÇIQLAMA
"Saatlıq iş rejiminin tətbiqi ilə bağlı artıq iki ilə yaxındır ki, müzakirələr aparılır və bu, konsepsiyada əsas istiqamətlərdən biri kimi qeyd olunub".
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli.Az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib.
V.Bayramovun sözlərinə görə, bu mexanizmin tətbiqi, xüsusən inkişaf etmiş ölkələrdə praktikadan keçirildiyini nəzərə alaraq, Azərbaycanda da məqsədəuyğundur:
"Mexanizm tam hazır olduqdan sonra onun tətbiqi mümkün olacaq. Müzakirələrin rəsmi səviyyədə davam etməsi Azərbaycanın saatlıq iş rejiminə keçidi planlaşdırdığını göstərir. Tətbiqin vaxtı isə mexanizmin hazır olmasından asılıdır".
Qeyd edək ki, saatlıq əməkhaqqı rejimi gələcək üçün işçinin işəgötürənlə qısa müddət işləyərək saathesabı alması üçün sərf edən bir variantdır. Həmçinin işəgötürənlə işçi arasında əmək müqaviləsi daha çevik bağlana biləcək. Hazırda saatlıq əməkhaqqı yanaşması xüsusilə qərb ölkələrində çoxdan tətbiq edilir.
