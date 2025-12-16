https://news.day.az/azerinews/1802706.html Meksika parlamentində qadın deputatlar arasında əlbəyaxa dava - VİDEO Meksika konqresində qadın deputatlar arasında dava düşüb. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
