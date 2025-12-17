Protein tozları həqiqətən lazımlıdır? - Mütəxəssisdən açıqlama
Protein tozları uzun illərdir xüsusilə idman edən və əzələ kütləsini artırmaq istəyən şəxslər arasında populyardır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, bu əlavələr hər kəs üçün zəruri deyil və bəzi hallarda sağlamlıq üçün risk yarada bilər.
Zülal orqanizmdə əzələlərin qurulması, sümüklərin möhkəmləndirilməsi, immunitet sistemi, həzm prosesi və hormon balansının qorunması üçün vacibdir. Buna baxmayaraq, əksər zülal tozları pəhriz əlavəsi sayılır və əsas sual yaranır: gündəlik protein ehtiyacını qarşılamaq üçün doğrudanmı toza ehtiyac var?
Mütəxəssislərin tövsiyəsinə görə, 19 yaşdan yuxarı yetkinlər gündə hər 0,45 kiloqram bədən çəkisinə təxminən 0,36 qram protein qəbul etməlidirlər. Bu da orta hesabla 68 kiloqram çəkisi olan bir insan üçün 54 qram, 90 kiloqram çəkidə olanlar üçün isə 72 qram protein deməkdir.
Araşdırmalar göstərir ki, yaşlı insanlar, hamilə və süd verən qadınlar, eləcə də müntəzəm olaraq ağırlıq məşqləri edən şəxslər daha çox proteinə ehtiyac duya bilərlər. Lakin mütəxəssislər bu ehtiyacın ilk növbədə təbii qidalarla qarşılanmasını tövsiyə edirlər.
Qidalanma üzrə mütəxəssislər bildirirlər ki, toyuq, balıq, yağsız ət, qatıq, kəsmik, yumurta, qoz-fındıq, lobya və mərci kimi məhsullar ən keyfiyyətli protein mənbələridir. Bu qidalar təkcə zülal deyil, eyni zamanda vitaminlər, minerallar, lif və sağlam yağlar da təmin edir.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, yalnız protein tozuna güvənmək düzgün deyil. Çünki bu zaman orqanizm bir çox vacib qida maddəsindən məhrum qalır. Üstəlik, normadan artıq protein qəbulunun faydası yoxdur. Artıq protein bədəndə saxlanılmır, qaraciyər tərəfindən enerji və ya yağ kimi parçalanır və nəticədə böyrəklərə əlavə yük düşür. Bu səbəbdən böyrək xəstəliyi olan şəxslərə yüksək protein qəbulu tövsiyə edilmir.
Bununla belə, müəyyən qruplar üçün zülal tozu faydalı ola bilər. Bunlara iştahası zəif olan xərçəng xəstələri, böyük mədə-bağırsaq əməliyyatlarından sonra bərpa dövründə olan şəxslər, yalnız maye və ya az miqdarda qida qəbul edə bilən insanlar daxildir. Həmçinin iştahası azalan yaşlılar zülal tozunu qatıq və ya yulaf sıyığına əlavə edərək gündəlik ehtiyaclarını qarşılaya bilərlər.
Mütəxəssislər yekdilliklə vurğulayırlar ki, zülal tozları möcüzəvi məhsul deyil. Sağlam insanlar üçün balanslı və müxtəlif qidalanma əksər hallarda kifayətdir. Zülal tozundan istifadə isə yalnız real ehtiyac olduqda və həkim məsləhəti ilə edilməlidir.
