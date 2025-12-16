İbrahim Tatlısesə silahlı hücuma görə tutulandan qəribə TƏLƏB
2011-ci ildə məşhur müğənni İbrahim Tatlısesə qarşı törədilən silahlı hücum işi üzrə məhkum edilmiş Abdullah Uçmak sosial şəbəkədə etdiyi paylaşım ilə yenidən gündəmə gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda həbsdə olan Uçmak şəxsi hesabında yazdığı qeyddə uzunmüddətli cəzasından narazılığını ifadə edib.
O, paylaşımında bu sözlərə yer verib:
"Bu ölkədə heç kim sadə yaralama ittihamı ilə 16 il həbsdə saxlanılmayıb. Azadlığa buraxılmağımı tələb edirəm".
Sözügedən paylaşım qısa müddətdə sosial mediada geniş müzakirələrə yol açıb və müxtəlif reaksiyalarla qarşılanıb.
Qeyd edək ki, Abdullah Uçmak 2011-ci il martın 14-də İbrahim Tatlısesə qarşı həyata keçirilən silahlı hücumun təşkilində iştirak etdiyi üçün məhkəmə hökmü ilə cəzalandırılıb.
