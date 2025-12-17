https://news.day.az/azerinews/1803146.html Xəzər 8 ildə 100 metr geri çəkildi - FOTO Sumqayıt sahilində Xəzər dənizinin sahil xətti son 8 ildə ciddi şəkildə geri çəkilib. Müşahidələrə görə, suyun çəkilməsi nəticəsində sahil təxminən 100 metr arxaya gedib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirir ki, bu proses təbii amillərlə yanaşı, insan fəaliyyətinin də təsiri nəticəsində baş verir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirir ki, bu proses təbii amillərlə yanaşı, insan fəaliyyətinin də təsiri nəticəsində baş verir. Dəniz suyunun səviyyəsinin azalması həm ətraf mühitə, həm də sahil infrastrukturlarına mənfi təsir göstərə bilər.
Qeyd edək ki, sahil xəttinin geri çəkilməsi balıqçılıq, turizm və ətraf mühitin qorunması baxımından ciddi problemlərə səbəb ola bilər.
